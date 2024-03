Wulkan emocji, ocean nudy. O tym, jak uczyć historii i po co o tym dyskutować

Podstawa programowa z historii, która budzi tak gorące emocje dorosłych, dla większości uczniów jest po prostu nieznośnym jarzmem nudy. Czy musi tak być? I czy każdy powinien się o tej podstawie wypowiadać?

To już drugi z nowej serii podcastów „Polityki” poświęconych edukacji, a wraz z nimi wystartował cały serwis na ten temat pod nazwą „Nasza szkoła”. Jak odejść od nauki o dziejach poprzez tabelki Excela do nauki krytycznego myślenia na przykładach z historii? Czy na lekcjach warto się pokłócić? Czy można znaleźć na to przestrzeń i czas? O tym, że warto i że można – nawet w realiach aktualnej przeładowanej podstawy programowej – przekonuje dr Agnieszka Jankowiak-Maik, znana też jako Babka od histy, nauczycielka, publicystka, pisarka, wiceprezeska fundacji Muzeum Historii Kobiet – i stała rozmówczyni „Polityki” w nowym cyklu „Nasza szkoła”. Rozmowę prowadzi Joanna Cieśla.