Autonomia pacjenta w praktyce. Czasem to nie troska, ale brak zrozumienia naszych bliskich

Są takie momenty, że stwierdzenie: „nie rób tego, bo ci to zaszkodzi”, jest wyrazem nie troski, a braku zrozumienia sytuacji. Chodzi o końcowy etap życia w przebiegu chorób przewlekłych. To ten moment, kiedy każde spełnione życzenie osoby chorej, by złamać narzucane jej ograniczenia, może mieć działanie terapeutyczne.

O zastosowaniu tej zasady w praktyce rozmawiamy z Alicją Makowską, dyrektorką operacyjną hospicjum w Pucku. Treść tej rozmowy może być dobrym wsparciem w trudnych chwilach.

Partnerem tego odcinka jest Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Więcej pod tym adresem. Podkast powstał w ramach naszego cyklu „Odchodzić po ludzku”.