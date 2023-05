Wielu z nas przestaje sobie dawać radę. Jak wzmocnić odporność psychiczną?

Badania potwierdzają, że jest trochę prawdy w kontrowersyjnym powiedzeniu „co nas nie zabije, to nas wzmocni”. Rozmowa z badaczem i psychoterapeutą prof. Marcinem Rzeszutkiem.

Dlaczego w obliczu przeciwności losu, problemów i życiowych dramatów jedni latami walczą, mimo wszystko prąc naprzód, a inni rozpadają się i załamują? Czy odporność psychiczna – albo prężność, bo raczej tego terminu używa fachowa psychologia – to wrodzona cecha, czy może umiejętność? Jak można ją wzmocnić lub wypracować? Co jest trudniejsze do zniesienia – jednorazowa trauma czy długotrwałe bombardowanie stresem umiarkowanego kalibru?

Nauka mówi, że w wielu przypadkach jednak to drugie. Dlatego w ostatnim czasie, po latach pandemii, wojny za wschodnią granicą i niepewności finansowej, tak wielu z nas przestaje sobie dawać radę. Ale badania potwierdzają, że jest też trochę prawdy w kontrowersyjnym powiedzeniu „co nas nie zabije, to nas wzmocni”. Badacz i psychoterapeuta prof. Marcin Rzeszutek wyjaśnia te wszystkie kwestie w rozmowie z Joanną Cieślą.