Emocje: okazywać je, dawać im upust czy też kiełznać i tłumić?

Emocje wciąż budzą emocje. Wśród teoretyków, a jeszcze bardziej wśród zagubionych w pop-psychologicznym szumie osób poszukujących życiowego wsparcia. Czy to w ogóle jest sfera naszej psychiki, która poddaje się kontroli? Rozmowa z Marzeną Martyniak.

Przez setki lat synonimem dobrego wychowania była emocjonalna powściągliwość. Okazywanie uczuć pozytywnych uchodziło za egzaltację, negatywnych – za arogancję. W tym duchu były wychowywane kolejne pokolenia. Czy to się zmienia? Co we współczesnej myśli pedagogicznej i psychologicznej mówi się o emocjach? Co się dzieje ze współczesnymi dziećmi? Jak zauważyć, że dziecko ma kłopoty na tle emocjonalnym, zwłaszcza lękowym?

Nasza rozmówczyni Marzena Martyniak, psycholożka i psychoterapeutka, autorka licznych poradników dla rodziców i specjalnego programu dla nauczycieli podpowiada, co możemy zrobić dla emocjonalnego zdrowia. Założycielka Instytutu Rozwoju Emocji dzieli się świeżymi wynikami badań – własnych i międzynarodowych – nad emocjonalnością dzieci i młodzieży.