Bądźmy dla siebie wzajemnie telefonem zaufania

Czyli jak otworzyć drugiego człowieka na szczerą, niekiedy wręcz ratującą życie rozmowę.

Wakacje to okres, na który ludzie odkładają bycie ze sobą: teraz wreszcie będziemy mieli mnóstwo czasu dla partnerów, dla dzieci, dla przyjaciół. I zwykle na niczym to bycie ze sobą się kończy, zagłuszane przez gnanie za atrakcjami; na plażę, na szlak; jeszcze ten zabytek, ten koncert, lot balonem, skok na bungie itd. Odciąć się, zagłuszyć mozolną codzienność, nie myśleć, nie martwić się wreszcie.

A może jednak warto? Przecież nasze dziecko przez cały rok milczało, zamknięte w swoim pokoju, coś bąkało o „końcu ze wszystkim”; partner stał się dziwnie obcy, przyjaciel chodzi jakiś przygarbiony. Nie da się uciec od poczucia odpowiedzialności i solidarności z bliskimi. To filar naszego człowieczeństwa. Warto znaleźć ciszę i spokój, żeby pogadać. Jak dotrzeć do drugiego człowieka, by go nie przepłoszyć samą propozycją rozmowy? Jak znaleźć klucz do jego emocji i myśli? Jak skłonić bliską osobę do wsłuchania się w nasze niepokoje? Z Michaliną Kulczykowską – psycholożką, psychoterapeutką, interwentką kryzysową, wieloletnią konsultantką Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – rozmawia Ewa Wilk.