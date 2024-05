Jak pomóc dzieciom, sobie, tanio i bez kolejek. Jest jedna taka metoda

Jego wzmacniający wpływ na intelekt wychwala się od stuleci. Podkreśla się też, że daje doskonałą okazję do treningu empatii, otwarcia na różnorodność, rozumienia siebie i innych. O czym mowa?

Należy do najbardziej niezawodnych metod wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego. Jego wzmacniający wpływ na intelekt wychwala się od stuleci. We współczesnym języku podkreśla się też, że daje doskonałą okazję do treningu empatii, otwarcia na różnorodność, rozumienia tak siebie, jak i innych. A do tego jest łatwo dostępne i czasami wręcz bezkosztowe.

Mowa, oczywiście, o czytaniu książek, którego walory dla zdrowia psychicznego i fizycznego objawiają się wciąż na nowo. Rozmówczynią w 20. odcinku podkastu psychologicznego „Polityki” jest Irena Koźmińska, założycielka i prezes fundacji „Cała Polska czyta dzieciom”, działającej już od 25 lat.