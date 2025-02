Ustawienia Hellingera: czym są i dlaczego lepiej je omijać. Sprawdziłyśmy na sobie

Ustawienia hellingerowskie to popularna metoda, po którą sięgają osoby z problemami zdrowotnymi, w relacjach, a nawet w biznesie. O tym, dlaczego nie jest to dobry wybór, z dr Mają Herman, psychiatrką i psychoterapeutką, rozmawia Joanna Cieśla.

Metoda Hellingera pojawiła się w Polsce w latach 90. i od tej pory cieszy się dużym zainteresowaniem osób szukających pomocy lub po prostu ciekawych tego, jak może działać ich psychika. Seanse tzw. ustawień bardzo szybko zaczęły jednak budzić kontrowersje – m.in. ze względu na silne angażowanie emocjonalne uczestników, brak rzetelnych badań potwierdzających skuteczność i naukowych uzasadnień dla mechanizmów, które jakoby działają na sesjach.

Dr Maja Herman, psychiatrka i psychoterapeutka, wzięła udział w ustawieniu pod kierunkiem jednego z polskich autorytetów w tej dziedzinie. Wcześniej sceptyczna wobec wizji Hellingera i jego następców, ocenia, że wymyślona przez niego praktyka jest jeszcze bardziej ryzykowna, niż sądziła. Opisała swoje doświadczenie w mediach społecznościowych. W sesjach w formule online (których popularność rośnie jeszcze szybciej, ponieważ są łatwiej dostępne) brała udział także prowadząca rozmowę Joanna Cieśla. Tekst na ten temat ukazał się niedawno w „Polityce”.

Co takiego dzieje się w trakcie ustawień? Jak może to wpływać na osoby uczestniczące? Kim są osoby prowadzące ustawienia? To część wątków poruszanych w tym odcinku.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.