Jak uniknąć pseudopsychoterapii i nie trafić na szarlatana

Artykuły autorstwa Katarzyny Włodkowskiej w „Gazecie Wyborczej” i Ewy Wilk w „Polityce”, opublikowane w lutym tego roku, poświęcone pułapkom psychoterapii, wciąż wywołują żywe echo. Autorki rozmawiają o kulisach, intencjach, reakcjach i wnioskach ze swoich publikacji. Mówią nie tylko o ewidentnej patologii, ale też niekompetencji, niedoszkoleniu, błędach w sztuce przydarzających się w tym wciąż szeroko otwartym zawodzie. A także o terapii opartej na naukowych podstawach, rzetelnej, niezmiernie potrzebnej.

Dziś, mimo pozornego rozkwitu wiedzy psychologicznej, przeciętny potrzebujący pomocy gubi się w mnogości metod. Z jakim problemem do kogo ma iść? Czy ustawa o tym zawodzie, już w Sejmie i w ogniu konsultacji, nada mu wreszcie sensowne ramy prawne?

Rozmówczyni Ewy Wilk Katarzyna Włodkowska jest laureatką najwyższych nagród dziennikarskich w dziedzinie reportażu śledczego, autorką „Dużego Formatu”, magazynu reporterów „GW”, a także absolwentką podyplomowych studiów z psychotraumatologii. Reportaż Katarzyny Włodkowskiej o gdańskim „psychoterapeucie” Jakubie Wetcie ukazał się 18 lutego, a dalszy ciąg tej historii – 3 i 18 marca. Okładkowa publikacja „Wszyscy toksyczni” Ewy Wilk ukazała się w „Polityce” 4 lutego, a jej dalszy ciąg to m.in. rozmowa z prof. Bogdanem de Barbaro i prof. Barbarą Józefik z 25 lutego.

