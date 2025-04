Czerwona teczka. Jak zostawić porządek po śmierci, zadbać o siebie i bliskich

Zostawienie jasnych dyspozycji i „ład w papierach” to szansa, by zachować dłuższy niż życie wpływ na codzienność naszych bliskich, na trwanie naszego dorobku i majątku.

Porządkowanie spraw formalnych i technicznych w perspektywie śmierci zazwyczaj nas odrzuca – za bardzo, emocjonalnie i mentalnie, przybliża do tego momentu. Warto jednak pomyśleć, że zostawienie jasnych dyspozycji, testament i „ład w papierach” to szansa, by zachować dłuższy niż życie wpływ na codzienność naszych bliskich, na trwanie naszego dorobku i majątku.

Nasza rozmówczyni Anna Jochim-Labuda, dyrektorka Puckiego Hospicjum, przekonuje, że ostatecznie chodzi tu o troskę i miłość do tych, których nie chcemy zostawić z prawnymi kłopotami lub skazać na konflikty o dobra, wypracowywane przez całe nasze życie, często właśnie z myślą o bliskich. Puckie Hospicjum proponuje, by przygotować dyspozycje odnośnie do wszystkich ważnych spraw i zgromadzić w wyraźnie oznaczonej czerwonej teczce. Specjaliści mają też podpowiedzi, co konkretnie powinno się w niej znaleźć. Można się z nimi zapoznać, słuchając naszego podkastu. Zapraszamy.

