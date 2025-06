Jak sprawdzić, czy mam ADHD? I jak je odróżnić od „zwykłego rozkojarzenia”

W rozmowie z Konradem Jurczakowskim, psychiatrą specjalizującym się w diagnozie ADHD, staramy się uporządkować to, co na temat tego zespołu wiadomo i czego jeszcze nie wiadomo do końca.

ADHD to w ostatnich latach jedno z najczęściej wymienianych słów w rozmowach na tematy okołopsychologiczne. Czy zbyt często? Na pewno wokół zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – bo tak rozwija się anglojęzyczny skrót – narosło mnóstwo mitów i kontrowersji. Są poglądy, że zbyt często przypisujemy ten syndrom osobom, które wcale go nie mają (również sobie samym). Ale może wcale tak nie jest?

W rozmowie z Konradem Jurczakowskim, psychiatrą specjalizującym się w diagnozie ADHD, staramy się uporządkować to, co na temat tego zespołu wiadomo i czego jeszcze nie wiadomo do końca. Obraz ADHD dzięki badaniom ostatnich lat bardzo się zmienia i to też może być jedną z przyczyn wysypu diagnoz tego zaburzenia.

Ze statystyk epidemiologicznych wynika, że z zespołem może żyć w Polsce nawet milion osób dorosłych. Jak wiarygodnie sprawdzić, czy my lub nasi bliscy też jesteśmy w tej grupie? A jeśli jesteśmy, to jak sobie radzić? To tylko część pytań, na które szukamy odpowiedzi.