Podkast psychologiczny

Podkast psychologiczny. Odc. 40

Czy w Polsce da się nie pić? Jak się bawić na trzeźwo? Kto pije, kto nie i od czego to zależy

11 sierpnia 2025
Czy w Polsce da się nie pić? Jak się bawić na trzeźwo? Kelsey Knight / Unsplash
Odstawienie piwa, wina czy wódki nie jest jeszcze w Polsce masowym ruchem. A więc kto pije, a kto nie? Od czego to zależy?

W pierwszej odsłonie podkastu psychologicznego „Polityki” w formie wideo zastanawiamy się nad zjawiskiem odwrotu od alkoholu. Dużo mówi się o rosnącej niechęci nastolatków wobec procentowych napojów, abstynencję ogłaszają też niektórzy celebryci. Wygląda na to, że staje się modna.

Niestety, z badań przeprowadzonych na zlecenie fundacji Grow Space wynika, że odstawienie piwa, wina czy wódki nie jest masowym ruchem, widocznym w statystykach. A więc kto pije, a kto nie? Od czego to zależy? Nad tym zastanawiamy się razem z Krystyną Piątkowską, psychoedukatorką z Grow Space. Szukamy też odpowiedzi na pytanie, po co dziś jest ludziom alkohol i jak przez lata zmieniały się potrzeby, które zaspokajał. A wreszcie: czy można się bawić na trzeźwo i jak się do tego zabrać. Serdecznie zapraszamy!

Z wykształcenia psycholożka. Lubi pisać, rozmyślać i rozmawiać o tym, co ludzie robią, dlaczego to robią i co w związku z tym czują. Uważa, że edukacja jest najważniejszą sprawą na świecie. Prowadzi podkasty: o edukacji właśnie („Nasza szkoła”) oraz psychologiczny („Jak wytrzymać ze sobą i światem”). Laureatka polskiej edycji Europejskiego Konkursu „Za różnorodnością, przeciwko dyskryminacji”, „Kryształowego Pióra”, Nagrody Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (potem w jury tego konkursu). Finalistka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Grand Press. Uczestniczka programu Fulbrighta dla dziennikarzy „Journalistic Challenges and Practices” (2023). Jeśli czas jej pozwala, uprawia wspinaczkę, gotuje i słucha jazzu (nie zawsze jednocześnie).
