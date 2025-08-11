Czy w Polsce da się nie pić? Jak się bawić na trzeźwo? Kto pije, kto nie i od czego to zależy

Odstawienie piwa, wina czy wódki nie jest jeszcze w Polsce masowym ruchem. A więc kto pije, a kto nie? Od czego to zależy?

W pierwszej odsłonie podkastu psychologicznego „Polityki” w formie wideo zastanawiamy się nad zjawiskiem odwrotu od alkoholu. Dużo mówi się o rosnącej niechęci nastolatków wobec procentowych napojów, abstynencję ogłaszają też niektórzy celebryci. Wygląda na to, że staje się modna.

Niestety, z badań przeprowadzonych na zlecenie fundacji Grow Space wynika, że odstawienie piwa, wina czy wódki nie jest masowym ruchem, widocznym w statystykach. A więc kto pije, a kto nie? Od czego to zależy? Nad tym zastanawiamy się razem z Krystyną Piątkowską, psychoedukatorką z Grow Space. Szukamy też odpowiedzi na pytanie, po co dziś jest ludziom alkohol i jak przez lata zmieniały się potrzeby, które zaspokajał. A wreszcie: czy można się bawić na trzeźwo i jak się do tego zabrać. Serdecznie zapraszamy!

