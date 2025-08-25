Przejdź do treści
Reklama
Joanna Cieśla
Joanna Cieśla
25 sierpnia 2025
Podkast psychologiczny

Podkast psychologiczny. Odc. 41

Czym są zaburzenia odżywiania? A czym nie są? I jak z tego wyjść

25 sierpnia 2025
Joanna Cieśla i Kinga Błażejewska-Stuhr Joanna Cieśla i Kinga Błażejewska-Stuhr Leszek Zych / Polityka
Jak uchwycić moment, w którym racjonalna troska o to, żeby zdrowo jeść, mieć silne i ładne ciało, osuwa się w niebezpieczną obsesję?

OGLĄDAJ:

Wracamy do naszego podcyklu „Dobra diagnoza”, w którym staramy się przypominać właściwe znaczenie słów i pojęć przejętych z języka psychologii przez język potoczny. „Zaburzenia odżywiania” to hasło, które często przewija się w rozmowach i opowieściach. Dotyczy poważnego problemu zdrowia psychicznego i fizycznego.

Ale kiedy ten problem się zaczyna? Jak uchwycić moment, w którym racjonalna troska o to, żeby zdrowo jeść, mieć silne i ładne ciało, osuwa się w niebezpieczną obsesję? Anoreksję? Bulimię? Jak rozmawiać z dzieckiem lub osobą bliską, gdy niepokoi nas jej zachowanie? Czym różnią się zaburzenia odżywiania dzieci od zaburzeń odżywiania w dorosłości?

To tylko część pytań, na które odpowiada w naszym studiu Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyczka, psychodietetyczka, współzałożycielka fundacji „Kobiety bez diety” i autorka wielu książek, m.in. „Znikam” na temat zaburzeń odżywiania.

SŁUCHAJ:

Joanna Cieśla

Joanna Cieśla

Z wykształcenia psycholożka. Lubi pisać, rozmyślać i rozmawiać o tym, co ludzie robią, dlaczego to robią i co w związku z tym czują. Uważa, że edukacja jest najważniejszą sprawą na świecie. Prowadzi podkasty: o edukacji właśnie („Nasza szkoła”) oraz psychologiczny („Jak wytrzymać ze sobą i światem”). Laureatka polskiej edycji Europejskiego Konkursu „Za różnorodnością, przeciwko dyskryminacji”, „Kryształowego Pióra”, Nagrody Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (potem w jury tego konkursu). Finalistka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Grand Press. Uczestniczka programu Fulbrighta dla dziennikarzy „Journalistic Challenges and Practices” (2023). Jeśli czas jej pozwala, uprawia wspinaczkę, gotuje i słucha jazzu (nie zawsze jednocześnie).
Reklama
Reklama