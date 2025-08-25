Czym są zaburzenia odżywiania? A czym nie są? I jak z tego wyjść

Jak uchwycić moment, w którym racjonalna troska o to, żeby zdrowo jeść, mieć silne i ładne ciało, osuwa się w niebezpieczną obsesję?

Wracamy do naszego podcyklu „Dobra diagnoza”, w którym staramy się przypominać właściwe znaczenie słów i pojęć przejętych z języka psychologii przez język potoczny. „Zaburzenia odżywiania” to hasło, które często przewija się w rozmowach i opowieściach. Dotyczy poważnego problemu zdrowia psychicznego i fizycznego.

Ale kiedy ten problem się zaczyna? Jak uchwycić moment, w którym racjonalna troska o to, żeby zdrowo jeść, mieć silne i ładne ciało, osuwa się w niebezpieczną obsesję? Anoreksję? Bulimię? Jak rozmawiać z dzieckiem lub osobą bliską, gdy niepokoi nas jej zachowanie? Czym różnią się zaburzenia odżywiania dzieci od zaburzeń odżywiania w dorosłości?

To tylko część pytań, na które odpowiada w naszym studiu Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyczka, psychodietetyczka, współzałożycielka fundacji „Kobiety bez diety” i autorka wielu książek, m.in. „Znikam” na temat zaburzeń odżywiania.

