Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Joanna Cieśla
Joanna Cieśla
6 października 2025
Podkast psychologiczny

Podkast psychologiczny. Odc. 44

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

6 października 2025
Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Czym jest uzależnienie i dlaczego tak trudno z niego wyjść? W nowym odcinku naszego podkastu psychologicznego zastanawiamy się nad tym razem z Markiem Sekielskim. Dziennikarz, producent głośnych filmów dokumentalnych, m.in. „Tylko nie mów nikomu”, jest osobą, która zna temat z wielu stron. Od wielu miesięcy w swoim cyklu podkastowym „Sekielski o nałogach” rozmawia z osobami uzależnionymi od różnych substancji. Sam też – jak mówi otwarcie – przeszedł przez to doświadczenie we własnym życiu.

Okazją do naszej rozmowy są podejmowane ostatnio m.in. w Warszawie, a także w Sejmie, w odniesieniu do całego kraju, próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży piwa, wina i wódki w nocy. Prace nad regulacjami idą jak po grudzie, bo wiadomo, że są kłopotliwe dla producentów i sprzedawców alkoholu, którzy tworzą bardzo silne i wpływowe lobby.

Być może to za jego sprawą w publicznych dyskusjach okrzepło błędne i pełne negatywnych skojarzeń określenie „nocna prohibicja”. Bo – jak się zastanowić – wiadomo: „prohibicja” to tyle co zakaz, jak uczy historia, mało skuteczny sposób rozwiązywania jakichkolwiek problemów.

Tymczasem dane z miejsc, gdzie już działają ograniczenia w sprzedaży alkoholu w nocy (w Polsce jest 180 takich gmin), wyraźnie pokazują, że skutki jednak są. Maleje nie tylko przestępczość, lecz także kolejki na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

A jak to wygląda z perspektywy klientów sklepów i stacji benzynowych? Kto, jak często i po co kupuje „procenty” nocą? Dlaczego osobom uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Marek Sekielski uważa, że z perspektywy takich osób każda forma ograniczenia dostępu do alkoholu jest szansą – na mniejsze kłopoty, na kilka kolejnych trzeźwych godzin, a w jakiejś dalszej perspektywie na szybsze wyjście z nałogu. I Polacy chyba to przekonanie podzielają. W niedawnym sondażu IBRiS dla PAP prawie siedmiu na dziesięciu pytanych było za tym, żeby zamykać alkostoiska między godz. 23 a 6 rano. W naszym kraju ostatnio rzadko bywamy tak zgodni. Tym bardziej przygnębiające jest, że od wybranych przez nas samych polityków nie możemy się doczekać przyjęcia takich przepisów, jakich byśmy chcieli.

Joanna Cieśla

Joanna Cieśla

Z wykształcenia psycholożka. Lubi pisać, rozmyślać i rozmawiać o tym, co ludzie robią, dlaczego to robią i co w związku z tym czują. Uważa, że edukacja jest najważniejszą sprawą na świecie. Prowadzi podkasty: o edukacji właśnie („Nasza szkoła”) oraz psychologiczny („Jak wytrzymać ze sobą i światem”). Laureatka polskiej edycji Europejskiego Konkursu „Za różnorodnością, przeciwko dyskryminacji”, „Kryształowego Pióra”, Nagrody Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (potem w jury tego konkursu). Finalistka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i Grand Press. Uczestniczka programu Fulbrighta dla dziennikarzy „Journalistic Challenges and Practices” (2023). Jeśli czas jej pozwala, uprawia wspinaczkę, gotuje i słucha jazzu (nie zawsze jednocześnie).
Reklama
Reklama