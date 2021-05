Ten, w którym rozmawiamy o „Przyjaciołach”

Dlaczego tęsknimy za nowymi epizodami „Przyjaciół”, dlaczego serwisy streamingowe i stacje reanimują popularne seriale z lat 90. i co mają z tym wspólnego „Kacze opowieści”?

Na tę chwilę czekało z pewnością wielu fanów najpopularniejszego sitcomu świata: ekipa „Przyjaciół” znów razem na planie. Do zobaczenia także w Polsce: specjalny odcinek „Przyjaciele: Spotkanie po latach” od 27 maja w serwisie HBO Go, a oprócz gwiazd serialu zobaczymy w nim gości specjalnych, m.in. Lady Gagę, Cindy Crawford i Davida Beckhama. O tym, dlaczego tęsknimy za nowymi epizodami „Przyjaciół”, dlaczego serwisy streamingowe i stacje telewizyjne reanimują popularne seriale z lat 90. i co mają z tym wspólnego „Kacze opowieści”, mówić będzie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Podpowiemy też, na jakie nowe seriale warto zwrócić uwagę w najbliższych dniach.