„Rojst ’97”, czyli Polska w pigułce

Jak się okazuje, bezimienne miasto, do którego wracamy wraz z bohaterami serialu „Rojst”, kryje jeszcze wiele tajemnic.

Na ekrany wraca serial Jana Holoubka „Rojst”. Pierwszy sezon powstał jeszcze dla serwisu Showmax, nowy został już zrealizowany dzięki wsparciu Netflixa. I choć między premierą obu minęły trzy lata, fabuła przeniosła się do przodu o ponad dekadę: do czasów posttransformacyjnej niepewności, rozkwitu patodeweloperki i bolesnych rozliczeń z trudną historią Dolnego Śląska i Polski. Jak się okazuje, bezimienne miasto, do którego wracamy wraz z bohaterami serialu, kryje jeszcze wiele tajemnic. O tym, jak radzi sobie „Rojst” w nowych (choć wciąż retro) realiach i jak wypada na tle innych seriali kryminalnych, rozmawiam z Anetą Kyzioł, a przy okazji zachęcam do lektury jej wywiadu z Janem Holoubkiem.