Pogoda (nie tylko) dla bogaczy? Seriale czasu pandemii

„Biały lotos” na HBO Go oraz „Dziewięcioro nieznajomych” na Prime Video to seriale, które krytycznie przyglądają się ludziom najbardziej uprzywilejowanym.

Co mówią o współczesności seriale, w których luksusowe kurorty stają się areną prywatnych dramatów i konfliktów? Czy pandemia sprzyja rozliczeniom ze społecznymi nierównościami, czy raczej podsyca nasze marzenia o wyprawie na egzotyczne wyspy, gdzie wykwalifikowana obsługa raczy gości smoothie (z dodatkiem psychodelików)? „Biały lotos” na HBO Go oraz „Dziewięcioro nieznajomych” na Prime Video to seriale, które krytycznie przyglądają się ludziom najbardziej uprzywilejowanym. „Bogactwo i prestiżowe posady, które do niedawna dawały niejako immunitet od bycia ocenianym czy wyśmianym, straciły tę moc. Wszyscy są dziś na cenzurowanym”, pisała na łamach „Polityki” Aneta Kyzioł, z którą porozmawiam o serialowej ucieczce do rajskich spa.