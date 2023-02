Gotham City jak malowane – kultowa animacja o Batmanie i Jokerze

Dlaczego rysunkowy „Batman” do dziś pozostaje jedną z czołowych produkcji superbohaterskich, jak oglądaliśmy go przed laty, a jak odbieramy go po trzech dekadach od premiery.

„Batman: Serial animowany” – klasyczna opowieść oparta na historiach o Mrocznym Rycerzu, która niedawno trafiła do katalogu HBO Max – to produkcja istotna nie tylko w dziejach ekranizacji komiksów, lecz również w dziejach telewizji. Serial, stworzony przez Erica Radomskiego i Bruce’a Timma w 1992 r., okazał się przełomem w podejściu animatorów do komiksowych pierwowzorów. Czerpiąc mocno z tradycji powieści graficznych i inspirując się m.in. filmowym „Batmanem” Tima Burtona, lecz również klasyką czarnego kryminału, udowodnił, że można stworzyć animację poważną i mroczną, a jednocześnie bezpieczną dla młodszych widzów. O tym, dlaczego rysunkowy „Batman” do dziś pozostaje jedną z czołowych produkcji superbohaterskich, jak oglądaliśmy go przed laty, a jak odbieramy go po trzech dekadach od premiery, i wreszcie jakim Batmanem był udzielający mu głosu Kevin Conroy, rozmawiam z Bartkiem Przybyszewskim, krytykiem, filmoznawcą i współtwórcą Podcastexu, podcastu o latach 90. i 00.