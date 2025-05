Bezpieczny kierowca: jak się zachować po stłuczce? Miej przy sobie kartkę i długopis

O czym trzeba pamiętać? Jak się zachować? Czy zawsze trzeba wzywać policję? Dlaczego warto wozić w aucie pustą kartkę i długopis?

Ubezpieczenia komunikacyjne: najczęściej przypominamy sobie o nich, gdy zbliża się termin wygaśnięcia polisy lub – w najmniej sprzyjającym scenariuszu – gdy uczestniczymy w kolizji czy wypadku. Niezależnie od okoliczności najważniejsze jest wtedy zadbanie o bezpieczeństwo: kierowców, pasażerów i innych użytkowników drogi. O czym jeszcze pamiętać? Jak się zachować? Czy zawsze trzeba wzywać policję? Dlaczego warto wozić w aucie pustą kartkę i długopis?

Ale – uwaga! – nie każde zdarzenie drogowe jest rezultatem braku uważności. Mógł je spowodować tzw. rondziarz, czyli nieuczciwy kierowca, który – najczęściej na rondzie – celowo doprowadza do stłuczki i następnie stara się skłonić swoją ofiarę do natychmiastowej wypłaty arbitralnie wymyślonej kwoty, przysługującej mu ponoć za zniszczenia auta. W podobny sposób działają kierujący, którzy polują w tzw. martwym punkcie. Co może wskazywać, że mamy do czynienia z próbą oszustwa? Komu to zgłosić i jak później dochodzić swoich praw? Jak można się przed tak działającymi przestępcami bronić?

O ile ubezpieczenie OC każdy właściciel pojazdu mieć musi, o tyle posiadanie m.in. Auto Casco jest dobrowolne. W Polsce takimi polisami objęte jest mniej więcej co czwarte auto. Zazwyczaj ubezpieczane są w ten sposób pojazdy nowsze i te o większej wartości. W jakich sytuacjach chroni nas AC i czy warto je kupić, nawet jeśli mamy starsze auto?

Co ma wpływ na wysokość stawek ubezpieczeniowych? Czy zależy to także od nas, kierowców, i naszego zachowania na drodze? Do kolizji i wypadków, a tym samym wypłat odszkodowań, dochodzić będzie rzadziej, jeśli będziemy jeździć spokojniej.