Wazowie, dynastia słodko-kwaśna. Dlaczego źle się nam kojarzą?

Wazowie to trzecia dynastia zasiadająca na polskim tronie, która składała się zaledwie z trzech władców: ojca Zygmunta III oraz jego dwóch synów Władysława IV i Jana Kazimierza. Jednak ta pochodząca ze Szwecji dynastia nie kojarzy się nam tak dobrze jak Piastowie czy Jagiellonowie, bo to za rządów Wazów doszło do potopu i znacznego osłabienia Rzeczpospolitej. Skąd wzięli się Wazowie, dlaczego Szwedzi uważają ich za wybitnych władców i czy rzeczywiście nie mieli żadnych zasług jako polscy władcy, opowiada znawca epoki prof. Michał Kopczyński.