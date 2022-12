Ciemne strony międzywojnia. Chętnie o nich zapominamy

W rocznicę morderstwa pierwszego prezydenta RP rozmawiamy z prof. Jerzym Kochanowskim o nastrojach tamtych czasów.

Przy okazji 100-lecia zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza w najnowszym „Pomocniku Historycznym” przyglądamy się dwudziestoleciu międzywojennemu. Mamy dziś skłonność do jego idealizowania, w końcu to wtedy doszło do udanego połączenia trzech rozdartych połówek państwa po 123 latach rozbiorów, niesamowitego rozwoju gospodarki, kultury i nauki, rozpoczęto walkę z analfabetyzmem i brakiem higieny.

To wszystko prawda, ale niestety te niesamowite 20 lat miało też ciemne strony, o których chętnie zapominamy, a nie powinniśmy, podkreśla nasz rozmówca prof. Jerzy Kochanowski. Były to przede wszystkim olbrzymie nierówności społeczne, skrajna bieda zdecydowanej większości obywateli oraz prawicowo-narodowe nastroje, które doprowadziły do zabójstwa prezydenta, dały przyzwolenie na antysemityzm i getto ławkowe oraz przyczyniły się do decyzji o zajęciu Zaolzia w 1938 r. Rozmowę prowadzi Agnieszka Krzemińska. Więcej o przedwojennej Rzeczypospolitej w nowym wydaniu „Pomocnika Historycznego”: „Dwie dekady II RP”.