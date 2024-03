Korea, czyli kraj smutku i euforii

Jakie ma historyczno-kulturowe podstawy fenomen Korei Południowej, która ostatnio stała się nie mniej rozpoznawalna niż sąsiadujące z nią mocarstwa – Chiny czy Japonia.

Gdyby 20 lat temu zapytać jakiegoś Europejczyka z czym mu się kojarzy Korea, to większość powiedziałaby, że z wojna koreańską i podziałem na Północ i Południe. Dziś jednak już komunistyczny Pjongjang ze swoją bombą atomową nie jest jedynym skojarzeniem, bo to Seul dzięki swoim Hyundaiom, Samsungom, k-popowi czy k-dramom, podbił świat. Jednocześnie wiemy zadziwiająco mało o historii tego półwyspu i jego mieszkańców. Jak rozwijała się Korea wciśnięta między Chiny a Japonię, co im zawdzięcza, a zarazem na czym polega jej odmienność i wyjątkowość w stosunku do niech opowiada prof. Ewa Rynarzewska, koreanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, znawczyni literatury koreańskiej oraz prof. SWPS dr hab. Marcin Jacoby, sinolog oraz autor właśnie wznowionej książki „Korea Południowa. Republika żywiołów”.

„Republika Korei jest krajem wielu sprzeczności. Jednocześnie nowoczesna i konserwatywna, dumna ze swojej demokracji i borykająca się z nadużyciami władzy, pełna traum historycznych i odważnie patrząca w przyszłość, silnie nacjonalistyczna i ciekawa świata. To dynamiczne społeczeństwo o głębokich różnicach pokoleniowych, niedawny zaścianek, który w ciągu dwóch pokoleń stał się potęgą technologiczną oraz globalnym, kulturalnym trendsetterem.” pisze w pomocniku historycznym POLITYKI pt. „Dzieje Koreańczyków” prof. Jacoby, ale prawda jest taka, jak mówi w rozmowie badacz - „Koreańczycy zawsze muszą być we wszystkim bardziej”.

„Dzieje Koreańczyków” można kupić w dobrych punktach sprzedaży prasy oraz na

https://sklep.polityka.pl/ws-ph-01-2024-dzieje-koreanczykow.html

Wydanie dostępne jest też w wersji audio.