Czy to już wiek środka? W co grają ludzie? O książce „Mała empiria” Katarzyny Sobczuk

W podkaście „Polityka o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Katarzyną Sobczuk, filozofką i artystką, autorką głośnej książki „Mała empiria” (wyd. Dowody). Czy już mówicie do kota, psa albo do siebie? Czy wzruszają was stare piosenki? Czy to już wiek środka? Autorka w tym eseju przygląda się codzienności osób w wieku pomiędzy: patrzą na dorastające dzieci i na starość rodziców. Są w momencie naznaczonym utratami, które może jeszcze nie nadeszły, ale się ich spodziewamy. – Jak to się dzieje, że ta smutna książka jest zabawna? Nie wiem – mówi Sobczuk. Ale rzeczywiście jest zabawna. Może dlatego, że kiedy stajemy się wewnętrznymi obserwatorami siebie, czasem nas śmieszą nasze reakcje i zachowania. W tym wieku środka nasz wewnętrzny obserwator widzi np. wszystkie gry, które prowadzimy sami ze sobą, np. jeśli zdążę na tramwaj, to wszystko się uda.

– Zrobiłam dla siebie trzy wróżby, czy pisać w ogóle tę książkę – opowiada Sobczuk. Wszystkie wyszły pozytywnie i musiała to zrobić. Znacie grę w bycie złej myśli? – Jedno ze stoickich zaleceń mówi, żeby ćwiczyć odporność, wyobrażać sobie złą wersję wydarzań. To gra polegająca na tym, że „myśl źle, to wszystko będzie dobrze” – mówi Sobczuk. Dlaczego możemy czasem bać się sentymentalizmu? Czy poczucie humoru się starzeje? I co z radością? O tym wszystkim rozmawiamy w pierwszym odcinku naszego najnowszego podkastu.

