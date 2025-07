Anna Dziewit-Meller o drugiej połowie życia i wakacyjnych lekturach

Z Anną Dziewit-Meller rozmawiamy o wakacyjnych lekturach i o wieku środka. Zastanawiamy się, czy w ogóle potrafimy odpoczywać. Czy praca nas definiuje?

OGLĄDAJ:

Zapraszamy na wakacyjną edycję podkastu i wideokastu „Polityka o książkach” – dziś z Anną Dziewit-Meller. Justyna Sobolewska rozmawia z pisarką, redaktorką naczelną Grupy Wydawniczej Foksal, a ostatnio podkasterką („Druga połowa”) o wakacyjnych lekturach, ale też o wieku środka albo wieku średnim, o tym, co się zmienia w tym czasie w życiu kobiet. O odczarowywaniu menopauzy (za pomocą literatury). I jeszcze o przyjemnościach letnich bycia samej w domu, bałaganieniu i nicnierobieniu (jeśli możemy).

Zastanawiamy się, czy w ogóle potrafimy odpoczywać. Czy praca nas definiuje? Czasem potrzebujemy zaniechania. Rozmawiamy też o naszym wspólnym czytaniu starych książek, dzięki któremu w czasie pandemii napisałyśmy „Stówkę. Przeczytaj to jeszcze raz” – wspólny przewodnik po najważniejszych dla nas książkach.

Nasze propozycje książek do walizki:

Roberto Bolaño, Dzicy detektywi, przeł. Tomasz Pindel i Nina Pluta, PIW

Bruno Schulz, Sklepy Cynamonowe i inne opowiadania, Marginesy

Stephen King, Holly, Prószyński i Ska

Sławek Gortych, Schronisko, które zostało zapomniane, WAB

Zofia Zaleska, Zaniechanie, Karakter

Grzegorz Łyś, Przystanek Tworki, WAB

Magdalena Grzebałkowska, Dezorientacje. Biografia Konopnickiej, Znak

Virginia Woolf, Orlando, przeł. Aga Zano, Marginesy

Bartek Kieżun, Barcelona, WAB

Miranda July, Na czworakach, przeł Kaja Gucio, Pauza

Ali Smith, Jak być jednym i drugim, przeł. Jarzy Kozłowski, WAB

Sophie Gilbert, Girl On Girl. How Pop Culture Turned a Generation of Women Against Themselves, Penguin Press.

SŁUCHAJ: