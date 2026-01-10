Znacie ten głos. Filip Kosior dla „Polityki”: Staram się nie nudzić podczas czytania

W jakim okresie życia Filip Kosior czytał najwięcej? Jakie lektury zostały z nim na zawsze? A jakie książki chciałby nagrać?

W podkaście „Polityka o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych lektorów czytających audiobooki w Storytelu – aktor Filip Kosior. Czy czyta książki przed nagrywaniem? Stara się nie nudzić. – Istotniejsze dla mnie jest odkrywanie historii razem z czytelnikiem, jestem tak samo zaskoczony jak on.

W literaturze ważny jest rytm, dlatego dobrze by było, żeby pisarze czytali sobie na głos własne teksty, wtedy słychać, czy są dobrze napisane. Potem lektor, czytając, wychwytuje, czy tekst ma melodię, czy jest jej pozbawiony. W jakim okresie życia Filip Kosior czytał najwięcej? Jakie lektury zostały z nim na zawsze? Czy wraca do nich? A jakie książki chciałby nagrać? I czy sztuczna inteligencja zastąpi lektorów? Czy zdarza mu się wcielać w głosy kobiet?

Filip Kosior przyniósł ze sobą kilka ważnych dla siebie książek i czyta dla Państwa fragmenty „Czarodziejskiej góry” Tomasza Manna, „Autobiografii” Thomasa Bernharda i „Chochołów” Wita Szostaka.

Książki, o których rozmawiamy:

Jacek Dukaj, Lód, Wydawnictwo Literackie

David Foster Wallace, Rozmowy z paskudnymi ludźmi, przeł. Jolanta Kozak, WAB

Tomasz Mann, Czarodziejska góra, przeł. Józef Kramsztyk, Władysław Tatarkiewicz, Czytelnik

Thomas Bernhard, Autobiografie, przeł. Sława Lisiecka

Wit Szostak, Chochoły, Wydawnictwo Literackie

Herman Broch, Autobiografia duchowa, przeł. Sławomir Błaut, Czytelnik

Jakub Małecki, Obiekty głębokiego nieba, Sine Qua Non

Tadeusz Konwicki, Przemysław Kaniecki, W pośpiechu, Czarne

