Czytanie pozwala uporać się z lękiem. Oto nasza kolekcja książek na zimę

Grzegorz Jankowicz opowiada m.in. o „kolekcji zimowej”, czyli wyborze książek na zimę, które przywiózł do naszego studia. Jedna z tych książek jest genialną mistyfikacją.

W nowym odcinku „Polityki o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki, eseista, filozof literatury i tłumacz, autor wydanego właśnie zbioru „Od-tworzenie. Eseje o potencjalności” (Lokator). Rozmawiamy o pierwszych doświadczeniach literackich, o tym, jak dziadek opowiadał mu „Trzech muszkieterów” i co z tego wynikło. O „Małym Księciu” i jego popularności w Polsce. O życiu z książkami i przeprowadzkach z książkami, o czytaniu z osadzonymi w zakładach karnych i o lekcjach czytania z uczniami.

– Czytanie jest nam potrzebne na poziomie neurologicznym, pozwala uporać się lękiem – mówi Jankowicz. Rozmawiamy o kolekcjonowaniu książek (czy kolekcjonerzy zakładają rękawiczki?) i o pożytkach z szukania książek na półkach (często znajdujemy coś innego zamiast tego, czego szukaliśmy). Jankowicz opowiada o „kolekcji zimowej”, czyli wyborze książek na zimę, które ze sobą przywiózł. Jedna z tych książek jest genialną mistyfikacją. Oto one:

Tarjei Vesaas, „Pałac lodowy”, przeł. Beata Hłasko, Wydawnictwo Poznańskie

Hugo Vernier, „Le Voyage d’hiver”, 1864

Ursula K. Le Guin, „Lewa ręka ciemności”, przeł. Lech Jęczmyk, Książnica

Stanisław Barańczak, „Podróż zimowa”, Wydawnictwo A5

Ian Bostridge, „Podróż zimowa”, przeł. Szymon Żuchowski, Jacek Dehnel, Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Emily Dickinson, „Wybór poezji”, wstęp i opracowanie Agnieszka Salska; przeł. Stanisław Barańczak, Kazimiera Iłłakowiczówna, Wacław Iwaniuk, Ewa Kuryluk, Krystyna Lenkowska, Maciej Maleńczuk, Ludmiła Marjańska, Artur Międzyrzecki, Tadeusz Sławek, Andrzej Szuba, Ossolineum

Jakie tytuły dopisalibyście do tej kolekcji zimowej? Może „Jeśli zimową nocą podróżny” Italo Calvino albo „Zimę Muminków” Tove Jansson?