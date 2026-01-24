Przejdź do treści
Justyna Sobolewska
Polityka o książkach

Polityka o książkach. Odc. 22

Czytanie pozwala uporać się z lękiem. Oto nasza kolekcja książek na zimę

Grzegorz Jankowicz opowiada m.in. o „kolekcji zimowej”, czyli wyborze książek na zimę, które przywiózł do naszego studia. Jedna z tych książek jest genialną mistyfikacją.

W nowym odcinku „Polityki o książkach” gościem Justyny Sobolewskiej jest Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki, eseista, filozof literatury i tłumacz, autor wydanego właśnie zbioru „Od-tworzenie. Eseje o potencjalności” (Lokator). Rozmawiamy o pierwszych doświadczeniach literackich, o tym, jak dziadek opowiadał mu „Trzech muszkieterów” i co z tego wynikło. O „Małym Księciu” i jego popularności w Polsce. O życiu z książkami i przeprowadzkach z książkami, o czytaniu z osadzonymi w zakładach karnych i o lekcjach czytania z uczniami.

Czytanie jest nam potrzebne na poziomie neurologicznym, pozwala uporać się lękiem – mówi Jankowicz. Rozmawiamy o kolekcjonowaniu książek (czy kolekcjonerzy zakładają rękawiczki?) i o pożytkach z szukania książek na półkach (często znajdujemy coś innego zamiast tego, czego szukaliśmy). Jankowicz opowiada o „kolekcji zimowej”, czyli wyborze książek na zimę, które ze sobą przywiózł. Jedna z tych książek jest genialną mistyfikacją. Oto one:

  • Tarjei Vesaas, „Pałac lodowy”, przeł. Beata Hłasko, Wydawnictwo Poznańskie
  • Hugo Vernier, „Le Voyage d’hiver”, 1864
  • Ursula K. Le Guin, „Lewa ręka ciemności”, przeł. Lech Jęczmyk, Książnica
  • Stanisław Barańczak, „Podróż zimowa”, Wydawnictwo A5
  • Ian Bostridge, „Podróż zimowa”, przeł. Szymon Żuchowski, Jacek Dehnel, Polskie Wydawnictwo Muzyczne
  • Emily Dickinson, „Wybór poezji”, wstęp i opracowanie Agnieszka Salska; przeł. Stanisław Barańczak, Kazimiera Iłłakowiczówna, Wacław Iwaniuk, Ewa Kuryluk, Krystyna Lenkowska, Maciej Maleńczuk, Ludmiła Marjańska, Artur Międzyrzecki, Tadeusz Sławek, Andrzej Szuba, Ossolineum

Jakie tytuły dopisalibyście do tej kolekcji zimowej? Może „Jeśli zimową nocą podróżny” Italo Calvino albo „Zimę Muminków” Tove Jansson?

Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020) nominowanej do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021) i autorka biografii „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” (2024). W 2025 ukazała się jej „Książka o (nie)czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za „Jadwigę. Opowieść o Stańczakowej”. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

