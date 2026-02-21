Od Junga do Kinga. Z Tomaszem Stawiszyńskim o dyskomforcie i książkach, które spadają na głowę

Z Tomaszem Stawiszyńskim rozmawiamy o książkach z dzieciństwa, podróżach śladem pisarzy i o tym, dlaczego nie zawsze warto mieć opinię na każdy temat.

W nowym odcinku „Polityki o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Tomaszem Stawiszyńskim, filozofem i publicystą, o przełomowych książkach w jego życiu. O tym, jak czekał na chorobę w dzieciństwie, żeby spokojnie móc czytać. O książce, która stała się talizmanem i największym młodzieńczym odkryciem, czyli o „Alei / Fikcjach” Borgesa. O tym, co to znaczy, kiedy książka spada nam na głowę. I dlaczego warto czytać Junga oraz Hilmana.

A także o podróżach literackich śladem pisarzy. I o tym, że dobrze nie mieć opinii w czasach, kiedy „nie wiem” jest niemodne. – Trzeba natychmiast mieć opinię, najlepiej taką jak wszyscy – to mi się wydaje zwodnicze – mówi Stawiszyński. – To wynika z samej infrastruktury mediów społecznościowych, które stawiają nas pod presją, żeby przyłączyć się do oburzenia lub euforii.

Zamiast tego lepiej ćwiczyć dysonans poznawczy, o czym Stawiszyński pisze w książce „Ćwiczenia z dysonansu”. Zastanawiamy się też, czy warto pożyczać książki. Przywołujemy pisarzy niesłusznie zapomnianych. I mówimy o tym, dlaczego ważne jest, żebyśmy nie poprawiali klasyki, tylko o niej mądrze rozmawiali. Zapraszamy na tę podróż od Junga aż do Kinga, z przystankami na Korfu u Durrellów.

Książki, o których rozmawiamy: