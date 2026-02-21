Polityka o książkach. Odc. 24
Od Junga do Kinga. Z Tomaszem Stawiszyńskim o dyskomforcie i książkach, które spadają na głowę
W nowym odcinku „Polityki o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Tomaszem Stawiszyńskim, filozofem i publicystą, o przełomowych książkach w jego życiu. O tym, jak czekał na chorobę w dzieciństwie, żeby spokojnie móc czytać. O książce, która stała się talizmanem i największym młodzieńczym odkryciem, czyli o „Alei / Fikcjach” Borgesa. O tym, co to znaczy, kiedy książka spada nam na głowę. I dlaczego warto czytać Junga oraz Hilmana.
A także o podróżach literackich śladem pisarzy. I o tym, że dobrze nie mieć opinii w czasach, kiedy „nie wiem” jest niemodne. – Trzeba natychmiast mieć opinię, najlepiej taką jak wszyscy – to mi się wydaje zwodnicze – mówi Stawiszyński. – To wynika z samej infrastruktury mediów społecznościowych, które stawiają nas pod presją, żeby przyłączyć się do oburzenia lub euforii.
Zamiast tego lepiej ćwiczyć dysonans poznawczy, o czym Stawiszyński pisze w książce „Ćwiczenia z dysonansu”. Zastanawiamy się też, czy warto pożyczać książki. Przywołujemy pisarzy niesłusznie zapomnianych. I mówimy o tym, dlaczego ważne jest, żebyśmy nie poprawiali klasyki, tylko o niej mądrze rozmawiali. Zapraszamy na tę podróż od Junga aż do Kinga, z przystankami na Korfu u Durrellów.
Książki, o których rozmawiamy:
- Jorge Luis Borges, Alef / Fikcje, przeł. Andrzej Sobol-Jurczykowski
- James Hillman, Samobójstwo a przemiana psychiczna, przeł. Dariusz Rogalski
- Francois Bondy, Rozmowy z Cioranem, przeł. Ireneusz Kania
- J.R.R. Tolkien, Hobbit i Trylogia, przeł. Maria Skibniewska
- Witold Horwath, Seans, WAB
- Clive Barker, Wielkie sekretne widowisko, przeł. Bożena Bańska
- Stephen King, Misery, przeł. Robert P. Lipski
- C.G. Jung, Wspomnienia, sny, myśli, przeł. Robert Reszke, Leszek Kolankiewicz, Wacław Sobczak, wyd. Wrota
- Wu Czeng’en, Małpi bunt, przeł. Tadeusz Żbikowski, Czytelnik
- Lawrence Durrell, Kwartet aleksandryjski: Justyna, przeł. Maria Skibniewska
- Lawrence Durrell, Kwartet aleksandryjski: Balthazar, przeł. Maria Skibniewska
- Lawrence Durrell, Kwartet aleksandryjski: Mountolive, przeł. Maria Skibniewska
- Lawrence Durrell, Kwartet aleksandryjski: Clea, przeł. Maria Skibniewska
- Graham Greene, Moc i chwała, przeł. Bolesław Taborski, PAX
- Annie Ernaux, Powroty, przeł. Anastazja Dwulit, Czarne