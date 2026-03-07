Przejdź do treści
7 marca 2026
Polityka o książkach

Polityka o książkach. Odc. 25

Dorota Masłowska: Język jest dla mnie fizycznym przeżyciem

7 marca 2026
Tym razem w „Polityce o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Dorotą Masłowską: o Denisie Johnsonie, Henrym Millerze, buncie, ciszy, a nawet „Kuchennych rewolucjach”. I nie tylko!

W nowym odcinku „Polityki o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Dorotą Masłowską o wpływie literatury na jej własne pisanie, ale przede wszystkim o autorze, który zachwycił ją ostatnio, czyli o Denisie Johnsonie i jego powieści „Anioły”, wyd. Karakter w przekładzie Krzysztofa Majera. Ta książka znalazła się też na szczycie najważniejszych książek roku 2025 według „Polityki”. Rozmawiamy też o tym, jak lektura Henry’ego Millera wpłynęła na pisanie „Wojny polsko-ruskiej” i czy są tam ślady lektur romantycznych. O buncie i ciszy, która jest potrzebna do pisana, a także o tym, co znaczy „pisać ładnie” i o tym, że polszczyzna jest jej uniwersum. I o inspiracjach, które przychodzą z niespodziewanych miejsc. Dlaczego ostatnio niewiele czytała?

Bo oglądała „Kuchenne rewolucje”.

W związku z Dniem Kobiet rozmawiamy też o ważnych pisarkach – kilka książek przyniosła Justyna:

  • Hanna Ożogowska „Chłopak i dziewczyna, czyli heca na czternaście fajerek”,
  • „Dzienniki” Susan Sontag w przekładzie Dariusza Żukowskiego, wyd. Karakter,
  • „Poezje zebrane” Anny Świrszczyńskiej, wyd. Marginesy,
  • „jest/jestem” Krystyny Miłobędzkiej, wyd. Wolno.
Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020) nominowanej do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021) i autorka biografii „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” (2024). W 2025 ukazała się jej „Książka o (nie)czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za „Jadwigę. Opowieść o Stańczakowej”. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

