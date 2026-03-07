Dorota Masłowska: Język jest dla mnie fizycznym przeżyciem

Tym razem w „Polityce o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Dorotą Masłowską: o Denisie Johnsonie, Henrym Millerze, buncie, ciszy, a nawet „Kuchennych rewolucjach”. I nie tylko!

W nowym odcinku „Polityki o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Dorotą Masłowską o wpływie literatury na jej własne pisanie, ale przede wszystkim o autorze, który zachwycił ją ostatnio, czyli o Denisie Johnsonie i jego powieści „Anioły”, wyd. Karakter w przekładzie Krzysztofa Majera. Ta książka znalazła się też na szczycie najważniejszych książek roku 2025 według „Polityki”. Rozmawiamy też o tym, jak lektura Henry’ego Millera wpłynęła na pisanie „Wojny polsko-ruskiej” i czy są tam ślady lektur romantycznych. O buncie i ciszy, która jest potrzebna do pisana, a także o tym, co znaczy „pisać ładnie” i o tym, że polszczyzna jest jej uniwersum. I o inspiracjach, które przychodzą z niespodziewanych miejsc. Dlaczego ostatnio niewiele czytała?

Bo oglądała „Kuchenne rewolucje”.

W związku z Dniem Kobiet rozmawiamy też o ważnych pisarkach – kilka książek przyniosła Justyna: