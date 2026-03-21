Polityka o książkach. Odc. 26
Pielęgnuję w sobie dziecko – mówi „Polityce” Magda Grzebałkowska. Co czytała w dzieciństwie?
W nowym odcinku „Polityki o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Magdą Grzebałkowską, pisarką i reporterką, autorką m.in. biografii Beksińskich, Krzysztofa Komedy czy Marii Konopnickiej, o książkach dla dzieci, które ją ukształtowały i szły z nią przez całe życie. – Muminki są mądre, przytulne i bardzo żal mi Buki. „Muminki” dają mi poczucie bezpieczeństwa.
Dzięki „Godzinie pąsowej róży” zakochała się w XIX w. – Ile nocy spędziłam na wyobrażaniu sobie, że jestem Małą Księżniczką... W dzieciństwie, jak mówi, nie interesowało jej nic poza czytaniem książek. – W czasach, kiedy nie mieliśmy nic, literatura była dla nas wszystkim – mówi.
Przy jakich książkach śmiałyśmy się i płakałyśmy? Jak szkoła wpłynęła na fantazję dziecka? I czy można przekazać swoją miłość do czytania dzieciom? – Jestem dziecinna i pielęgnuję w sobie dziecko – mówi Grzebałkowska. Rozmawiamy też o czytaniu w wannie i przy jedzeniu. Pada prócz tego fundamentalne pytanie: „Probowałaś żuć kit?”.
Jakie książki dopisalibyście do listy najważniejszych lektur dzieciństwa?
Lista książek, o których rozmawiamy:
Lucyna Legut, Piotrek zgubił dziadka oko, a Jasiek chce dożyć spokojnej starości
Maria Kruger, Godzina pąsowej róży
Tove Janson, Dolina Muminków w listopadzie, przeł. Teresa Chłapowska
Lilo Aureden, Bądź zawsze piękna
Frances Hodgson Burnett, Mała księżniczka, przeł. Józef Birkenmajer
Edtith Nesbit, Feniks i dywan, przeł. Irena Tuwim
Edith Nesbit, Ród Ardenów, przeł. Irena Tuwim
Astrid Lindgren, Mio, mój Mio, przeł. Teresa Chłapowska
Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce, przeł. Teresa Chłapowska
Ferenc Molnar, Chłopcy z placu Broni, przeł. Józef Czekanowski
Irena Gumowska, Wenus z Patelnią
Jerome K. Jerome, Trzech panów w łódce, nie licząc psa, przeł. Kazimierz Piotrowski
Ian McEwan, Co możemy wiedzieć, przeł. Andrzej Szulc