Justyna Sobolewska
Justyna Sobolewska
21 marca 2026
Polityka o książkach

Polityka o książkach. Odc. 26

Pielęgnuję w sobie dziecko – mówi „Polityce” Magda Grzebałkowska. Co czytała w dzieciństwie?

21 marca 2026
W czasach, kiedy nie mieliśmy nic, literatura była dla nas wszystkim – mówi Magdalena Grzebałkowska. Przy jakich książkach śmiałyśmy się i płakałyśmy? I czy można przekazać swoją miłość do czytania dzieciom?

W nowym odcinku „Polityki o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Magdą Grzebałkowską, pisarką i reporterką, autorką m.in. biografii Beksińskich, Krzysztofa Komedy czy Marii Konopnickiej, o książkach dla dzieci, które ją ukształtowały i szły z nią przez całe życie. – Muminki są mądre, przytulne i bardzo żal mi Buki. „Muminki” dają mi poczucie bezpieczeństwa.

Dzięki „Godzinie pąsowej róży” zakochała się w XIX w. – Ile nocy spędziłam na wyobrażaniu sobie, że jestem Małą Księżniczką... W dzieciństwie, jak mówi, nie interesowało jej nic poza czytaniem książek. – W czasach, kiedy nie mieliśmy nic, literatura była dla nas wszystkim – mówi.

Przy jakich książkach śmiałyśmy się i płakałyśmy? Jak szkoła wpłynęła na fantazję dziecka? I czy można przekazać swoją miłość do czytania dzieciom? – Jestem dziecinna i pielęgnuję w sobie dziecko – mówi Grzebałkowska. Rozmawiamy też o czytaniu w wannie i przy jedzeniu. Pada prócz tego fundamentalne pytanie: „Probowałaś żuć kit?”.

Jakie książki dopisalibyście do listy najważniejszych lektur dzieciństwa?

Lista książek, o których rozmawiamy:

Lucyna Legut, Piotrek zgubił dziadka oko, a Jasiek chce dożyć spokojnej starości
Maria Kruger, Godzina pąsowej róży
Tove Janson, Dolina Muminków w listopadzie, przeł. Teresa Chłapowska
Lilo Aureden, Bądź zawsze piękna
Frances Hodgson Burnett, Mała księżniczka, przeł. Józef Birkenmajer
Edtith Nesbit, Feniks i dywan, przeł. Irena Tuwim
Edith Nesbit, Ród Ardenów, przeł. Irena Tuwim
Astrid Lindgren, Mio, mój Mio, przeł. Teresa Chłapowska
Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce, przeł. Teresa Chłapowska
Ferenc Molnar, Chłopcy z placu Broni, przeł. Józef Czekanowski
Irena Gumowska, Wenus z Patelnią
Jerome K. Jerome, Trzech panów w łódce, nie licząc psa, przeł. Kazimierz Piotrowski
Ian McEwan, Co możemy wiedzieć, przeł. Andrzej Szulc

Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020) nominowanej do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021) i autorka biografii „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” (2024). W 2025 ukazała się jej „Książka o (nie)czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za „Jadwigę. Opowieść o Stańczakowej”. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

