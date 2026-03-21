Pielęgnuję w sobie dziecko – mówi „Polityce” Magda Grzebałkowska. Co czytała w dzieciństwie?

W czasach, kiedy nie mieliśmy nic, literatura była dla nas wszystkim – mówi Magdalena Grzebałkowska. Przy jakich książkach śmiałyśmy się i płakałyśmy? I czy można przekazać swoją miłość do czytania dzieciom?

W nowym odcinku „Polityki o książkach” Justyna Sobolewska rozmawia z Magdą Grzebałkowską, pisarką i reporterką, autorką m.in. biografii Beksińskich, Krzysztofa Komedy czy Marii Konopnickiej, o książkach dla dzieci, które ją ukształtowały i szły z nią przez całe życie. – Muminki są mądre, przytulne i bardzo żal mi Buki. „Muminki” dają mi poczucie bezpieczeństwa.

Dzięki „Godzinie pąsowej róży” zakochała się w XIX w. – Ile nocy spędziłam na wyobrażaniu sobie, że jestem Małą Księżniczką... W dzieciństwie, jak mówi, nie interesowało jej nic poza czytaniem książek. – W czasach, kiedy nie mieliśmy nic, literatura była dla nas wszystkim – mówi.

Przy jakich książkach śmiałyśmy się i płakałyśmy? Jak szkoła wpłynęła na fantazję dziecka? I czy można przekazać swoją miłość do czytania dzieciom? – Jestem dziecinna i pielęgnuję w sobie dziecko – mówi Grzebałkowska. Rozmawiamy też o czytaniu w wannie i przy jedzeniu. Pada prócz tego fundamentalne pytanie: „Probowałaś żuć kit?”.

Jakie książki dopisalibyście do listy najważniejszych lektur dzieciństwa?

Lista książek, o których rozmawiamy:

Lucyna Legut, Piotrek zgubił dziadka oko, a Jasiek chce dożyć spokojnej starości

Maria Kruger, Godzina pąsowej róży

Tove Janson, Dolina Muminków w listopadzie, przeł. Teresa Chłapowska

Lilo Aureden, Bądź zawsze piękna

Frances Hodgson Burnett, Mała księżniczka, przeł. Józef Birkenmajer

Edtith Nesbit, Feniks i dywan, przeł. Irena Tuwim

Edith Nesbit, Ród Ardenów, przeł. Irena Tuwim

Astrid Lindgren, Mio, mój Mio, przeł. Teresa Chłapowska

Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce, przeł. Teresa Chłapowska

Ferenc Molnar, Chłopcy z placu Broni, przeł. Józef Czekanowski

Irena Gumowska, Wenus z Patelnią

Jerome K. Jerome, Trzech panów w łódce, nie licząc psa, przeł. Kazimierz Piotrowski

Ian McEwan, Co możemy wiedzieć, przeł. Andrzej Szulc