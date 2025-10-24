Dlaczego polska polityka jest w ciągłym kryzysie?

O co chodzi PiS, Konfederacji i Grzegorzowi Braunowi? Trzy prawicowe ugrupowania mogłyby rozpocząć negocjacje koalicyjne przed 2027 r. Jednak polityczna kalkulacja (i idealizm, wiadomo) sprawia, że rywalizują ze sobą zaciekle.

Jarosław Kaczyński atakuje Sławomira Mentzena, który odgryza się krytyką PiS za migrację. Krzysztof Bosak od przepychanki się dystansuje, a Grzegorz Braun po cichu zdobywa poparcie zawiedzionych wyborców PiS.

Po analizie emocji i nastrojów po stronie rządowej w drugą rocznicę wyborów zaglądamy na drugą stronę. Wśród prawicowych lęków i haseł szukamy pola do obnażenia manipulacji i populizmu, ale także przestrzeni do kompromisu. Czym jest dzisiaj kompromis i dlaczego nie powinien być „zgniły”, tłumaczy dr Anna Materska-Sosnowska (Fundacja Batorego). O przestrzeni na szeroką dyskusję o demografii i migracji mówi Krzysztof Izdebski (Fundacja Batorego). Michał Tomasik („Polityka:) opowiada o nadchodzącym Marszu Niepodległości, który od lat dzieli Polskę i prawicę.

Więcej o sondażach, nastrojach, badaniach i błyskotliwych przemyśleniach usłyszycie w najnowszym odcinku. Już za tydzień zapraszamy na pierwszą rozmowę Polskiego demo z udziałem gościa.