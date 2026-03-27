Przemysław Sadura dla „Polityki”: Mamy dziś dwie Polski, a między nimi starcie dumy ze wstydem

Czy polaryzacja w Polsce osiągnęła punkt, z którego nie ma już powrotu? Gościem najnowszego odcinka wideokastu „Polskie demo” jest prof. Przemysław Sadura, socjolog i współautor raportu „Ludzie bezwstydni”.

„Ludzie bezwstydni” to najnowszy raport prof. Przemysława Sadury, który połączył zespół Uniwersytetu Warszawskiego z grupą Instytutu Krytyki Politycznej. Dlaczego łatwiej wstydzić się za innych niż za siebie? I dlaczego stale reprodukujemy polaryzację, choć jej nienawidzimy? Badacze szukali odpowiedzi na takie pytania, a Michał Tomasik („Polityka”) i dr Anna Materska-Sosnowska (Fundacja Batorego i Uniwersytet Warszawski) w rozmowie z prof. Sadurą pytają o czołowych polskich polityków: Karola Nawrockiego, Grzegorza Brauna i Przemysława Czarnka. Choćby: czy doprowadzą do polexitu, a my się na to zgodzimy?

Czy polaryzacja w Polsce osiągnęła punkt, z którego nie ma już powrotu? W najnowszym odcinku wideokastu „Polskie demo” gościem jest prof. Przemysław Sadura, socjolog i współautor raportu „Ludzie bezwstydni”. Rozmawiamy o tym, dlaczego radykalizacja polityki sprawia, że elektorat łyknie wszystko, a debata polityczna zamienia się w starcie dumy ze wstydem. Czy elity w Polsce i ich klasizm doprowadziły do tego, że jako społeczeństwo zamieszkujemy dziś dwa różne światy i dwie Polski?

Pytamy wprost: czy Polska jest bezpieczna lub czy Polska jest zagrożona wojną, w sytuacji gdy radykalne partie i wszechobecny populizm rozbijają nas od środka? Czym jest dzisiejsza skrajna prawica w Polsce, jak zachowuje się elektorat PiS, a jak elektorat Brauna i jak na ich działania reaguje opinia publiczna? Analizujemy głośne incydenty medialne: to, jak ostatnio odezwał się prezydent Nawrocki do dziennikarza, to, jak elity w Polsce odebrały szeroko komentowany wywiad Marty Nawrockiej, którego udzieliła stacji TVN.

Dlaczego państwo polskie wydaje się bezsilne wobec postaci takich jak Grzegorz Braun czy Robert Bąkiewicz. Analizujemy, dlaczego wyborcy Brauna postrzegają radykalne gesty jako dowód sprawczości, a nie powód do wstydu? Przemysław Sadura tłumaczy, jak populizm żeruje na dynamice wstydu i dumy, co ma wspólnego z tym obronność państwa oraz dlaczego opinia publiczna coraz częściej akceptuje język wykluczenia.

Zapraszamy do rozmowy o emocjonalnych fundamentach polskiej polityki. Z prof. Przemysławem Sadurą rozmawiają Michał Tomasik („Polityka”) i dr Anna Materska-Sosnowska (Fundacja Batorego i Uniwersytet Warszawski).