Claudia Sheinbaum, prezydentka Meksyku. Ona ma swój sposób na Trumpa

Claudia Sheinbaum, wielkomiejska liberałka i feministka, wydaje się wprost wymarzonym celem ideologicznych ataków Donalda Trumpa. A jednak potrafią godzinami rozmawiać.

Claudia Sheinbaum to pierwsza kobieta prezydent Meksyku, ale i pierwsza polityczka, która potrafi postawić się Donaldowi Trumpowi i pozostać przy swoim. A przy tym gra o bardzo wysoką stawkę – 80 proc. meksykańskiego eksportu idzie do USA i cła, którymi Trump szasta na prawo i lewo, mogłyby wepchnąć sąsiada w gospodarczą depresję.

W dodatku Sheinbaum, wielkomiejska liberałka i feministka, wydaje się wprost wymarzonym celem ideologicznych ataków Trumpa. A jednak potrafią godzinami rozmawiać, kilka razy Amerykanin uznał nawet Meksykankę za „wspaniałą kobietę”, „bardzo twardą”.

Jak ona to robi? Ten przypadek jest tym ciekawszy, że jesteśmy świadkami swoistego eksperymentu. Pod wieloma względami relacje handlowe USA z Meksykiem przypominają te z Kanadą. Ale kanadyjscy liderzy wybrali drogę konfrontacji – celnej i retorycznej. Pytanie więc, która strategia wobec Trumpa przynosi lepsze rezultaty? Wkrótce się przekonamy.

