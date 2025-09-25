Mohammed bin Salman: największy adwokat Palestyny. Kim jest, o co mu chodzi?

To m.in. za jego namową grupa ważnych krajów, w tym Wielka Brytania i Francja, uznała państwo palestyńskie na forum ONZ. Ale nie zawsze tak było.

Muhammad bin Salman to saudyjski następca tronu i de facto władca Arabii Saudyjskiej, a w ostatnich dniach największy adwokat sprawy palestyńskiej – to m.in. za jego namową grupa ważnych krajów, w tym Wielka Brytania i Francja, uznała państwo palestyńskie na forum ONZ.

Ale nie zawsze tak było. MBS, jak skrótowo określany jest saudyjski książę, miał kiedyś powiedzieć, że „osobiście Palestyńczycy go w ogóle nie obchodzą”. Gdy siedem lat temu przejmował władzę, wielu arabskich komentatorów pokładało w nim wielkie modernizacyjne nadzieje. Roztoczył wówczas śmiały plan „Vision 2023”, w ramach którego Arabia Saudyjska ze „stacji paliw” miała przeistoczyć się w nowoczesne państwo, uniezależnione od sprzedaży surowców energetycznych.

Dziś jednak MBS ma coraz więcej problemów – wewnętrznych (z gospodarką i młodymi Saudyjczykami, którzy stali się ofiarami emancypacji ich rówieśniczek) i zewnętrznych (m.in. z Palestyńczykami, Irańczykami i Izraelem). Coraz więcej komentatorów z regionu obawia się, że Mohammad bin Salman może skończyć jak inny bliskowschodni modernizator i sojusznik USA: Mohammad Reza Pahlawi, ostatni szach Iranu, obalony przez islamską rewolucję.

OGLĄDAJ: