Co zrobić z cyfrowymi monopolistami

By zawalczyć o naszą cyfrową przyszłość, musimy stworzyć ruch społeczny, który – tak jak ruch ekologiczny – zbierze i przetłumaczy technologiczne postulaty w prosty sposób.

Między technologią a naturą rozgrywa się wielka gra, której stawką jest nasza przyszłość. Globalna pandemia, która przerwała łańcuchy dostaw, opróżniła szklane biurowce i dała nam czas na przemyślenie życiowych wyborów, jest świetnym pretekstem do pogłębionej refleksji nad tym, jak może wyglądać świat, gdy się z niej wykaraskamy.

Wiemy już, że nie zatrzęsła w posadach światowym porządkiem. Bogatsi są jeszcze bogatsi, cyfrowi giganci trzymają nas w szachu, a populiści – nawet jeśli odchodzą z urzędu – zostawiają w spadku poturbowane instytucje i rzeszę obywateli podejrzliwych wobec systemu. Mimo wszystko okazji do głębokiej przebudowy nie można zmarnować.

Co dwa tygodnie wspólnie z zaproszonymi gośćmi rozkładamy na czynniki pierwsze śmiałe wizje i pomysły, które będą kształtować naszą zbiorową wyobraźnię w najbliższych latach.

W trzecim odcinku gościem jest Cory Doctorow, pisarz, bloger i cyfrowy aktywista. Autor m.in. „Little Brother” oraz „Down and Out in the Magic Kingdom”.