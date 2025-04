Szalony jak kolarz. Zresztą sami posłuchajcie

Nie ma emerytowanych kolarzy, bo to stan umysłu, a nie pozycja w ZUS. Oto przykład: Tomasz Marczyński.

Kto choćby trochę liznął kolarstwa, temu nie trzeba tłumaczyć, że to nie jest sport dla herbatników. Wystarczy popatrzeć, w jakim stanie przyjechali na metę zawodnicy wyścigu Paryż–Roubaix. Oczywiście ci, którzy dojechali. Rzeźnia Północy, jak mówią na ten wyścig, niszczy ludzi i sprzęt. Ale na innych wielkich tourach wcale nie jest łatwiej, o czym opowiada Tomasz Marczyński, który w niejednym takim tourze brał udział. Marczyński, jak na 40-latka przystało, to nie tylko weteran szosy, ale od niedawna już emeryt. Tyle że nie ma emerytowanych kolarzy, bo to stan umysłu, a nie pozycja w ZUS. Zresztą sami posłuchajcie.