RAAM pam pam, czyli jak przejechać morderczy rajd przez Amerykę

Może to Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, ale z pewnością nie miałby tyle odwagi, żeby ją przejechać z jednego wybrzeża na drugie na rowerze. Aneta Lamik jedzie odkrywać Amerykę (nigdy tam nie była), jak również swoje możliwości. Do przejechania ma 4,9 tys. km w dziesięć dni. Race Across America reklamowany jest przez organizatorów jako taki Tour de France, tylko że na odwrót. Nie ma tu wielkich teamów ani milionów widzów. Jest za to Ameryka, w całej swojej surowości. Od pustyni przez mordercze podjazdy w zimnych górach. Kraj samochodów (ich kierowcy zabili już trzech zawodników RAAM) zdobywany na rowerze.

Gdybyście zasmakowali długiej jazdy, to na początek proponujemy udział w Pętelce Tatrzańskiej. Tu też są podjazdy, ale nie mordercze. Jest trochę kręcenia, ale nie 21 godzin na dobę. No i jak już leciutko się zmęczycie, to są naleśniki. A, i są jeszcze wolne miejsca.