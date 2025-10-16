Kaski rowerowe za chwilę obowiązkowe. W tym odcinku robimy coś, czego Państwu nie polecamy

Liczba wypadków śmiertelnych wśród użytkowników hulajnóg elektrycznych wzrosła o 67 proc. Liczba osób rannych wzrosła o 47 proc. To nie miało prawa się wydarzyć.

W tym odcinku podkastu robimy coś, czego Państwu nie polecamy – rozwalamy kask rowerowy. Konkretnie: skaczemy po nim kilka razy, bo raz, a nawet dwa razy to za mało, żeby z kasku zrobić naleśnik. My – czyli autor podkastu Juliusz Ćwieluch i doktor nauk medycznych Łukasz Rákász, ordynator Oddziału Neurochirurgii Szpitala Dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie – mieliśmy przy tym niezłą zabawę. Ale kiedy kask niszczony jest nie dla zabawy, to wtedy pan doktor ma od cholery roboty. I to takiej, której nie chcielibyście oglądać nawet z daleka. A kiedy do szpitala trafia dzieciak, który tego kasku nie miał, to po prostu szkoda gadać.

A trafia coraz częściej. Najwięcej na ten temat mówią statystyki Komendy Głównej Policji. Całkiem świeże, bo z poprzednich dwóch lat. Porównując rok do roku, liczba wypadków śmiertelnych wśród użytkowników hulajnóg elektrycznych wzrosła o 67 proc. Liczba osób rannych wzrosła o 47 proc. To nie miało prawa się wydarzyć. Ale na szczęście państwo się obudziło i właśnie zmienia prawo.

3 września do Sejmu trafił rządowy projekt o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmian jest kilka, ale kluczowa jest ta o wprowadzeniu obowiązku jazdy w kasku dla dzieci do 16. roku życia. Jak na realia polskiego parlamentu – to legislacja idzie błyskawicznie. Druk 1677, bo o nim mowa, jest już po pracach w komisji. Za kilka dni idzie pod głosowanie w Sejmie. Jest szansa, że od nowego roku jazda w kasku dla dzieci do 16. roku życia będzie obowiązkowa.

Kto obejrzy nasz wideokast, może się zastanawiać, po co to wszystko, skoro kask można rozwalić. Na to pytanie, jak i wiele innych – np. dlaczego w Holandii nikt nie jeździ w kasku – odpowiada nasz gość, bo nie tylko świetnie robi z kasków naleśniki i jeszcze lepiej ratuje dzieciom życie, ale po prostu ma wiedzę i jak to mówią – gadane. Sami się przekonajcie.