Agnieszka Lichnerowicz, Mateusz Mazzini
2 lutego 2026
Świat na zakręcie: nowy podkast „Polityki”. Kim pan tak naprawdę był, panie Epstein?

„Świat na zakręcie” to nowy wideokast „Polityki” o geopolityce i sprawach międzynarodowych. Świat rzeczywiście znalazł się dzisiaj na zakręcie, a my postaramy się Państwu podpowiedzieć, co za tym zakrętem może się czaić.

Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini opowiadają o zmianach w porządku międzynarodowym, kwestiach bezpieczeństwa narodowego, zagrożeniach wynikających ze wzrostu sił radykalnych na świecie oraz rosnącej niestałości i niepewności w relacjach między państwami. Przede wszystkim postarają się jednak przebić przez szum medialny oraz nagłówki, które obraz zaciemniają, zamiast rozjaśniać. W cotygodniowym programie będą omawiać bieżące wydarzenia międzynarodowe, spróbują też nadać im ramy analityczne, systemowe, odpowiadając na najważniejsze dzisiaj pytania. Premiera co poniedziałek o godz. 19.

Czy koniec starego porządku od razu oznacza powstanie nowego? Czy Europa jest skazana na porażkę w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami? Czy wojna NATO z Rosją jest nieuchronna? I co w obliczu wszystkich tych zmian powinna robić Polska? Zrozumieć te zagadnienia uda się jedynie, jeśli spojrzy się na nie szeroko, jak na łańcuch naczyń połączonych – a nie pojedyncze, przepełnione sensacją tytuły. Świat rzeczywiście znalazł się dzisiaj na zakręcie, a nowy wideokast „Polityki” postara się Państwu podpowiedzieć, co za tym zakrętem może czekać.

Prowadzą go Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini, dwójka doświadczonych, wielokrotnie nagradzanych dziennikarzy zajmujących się tematyką międzynarodową. Agnieszka Lichnerowicz, absolwentka warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, relacjonowała m.in. wojnę w Gruzji, przygotowywała materiały z Białorusi, Rosji, Ukrainy w czasie protestów na Majdanie i aneksji Krymu, jak również z Tunezji i Egiptu w czasie Arabskiej Wiosny i z przechodzącej transformację Mjanmy. Mateusz Mazzini, absolwent St Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących światowego populizmu, radykalnej prawicy, globalnego Południa i krajów Ameryki Łacińskiej. Przygotowywał materiały reporterskie m.in. z Chile w czasie przemian konstytucyjnych, Argentyny, Kuby, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i wielu europejskich miast zmagających się z kryzysem migracyjnym. Oboje publikują regularnie w tygodniku „Polityka”.

Autorzy w trakcie programu zachęcają do zapoznania się z uzupełniającymi lekturami. W pierwszym odcinku polecamy przeczytać:

1. Kaiser Kuo
2. ⁠Victor Malet
3. ⁠David Wallace-Wells
4. The West’s Last Chance. How to Build a New Global Order Before It’s Too Late
5. Russia’s Grinding War in Ukraine. Massive Losses and Tiny Gains for a Declining Power
6. The „Northern Turn” in Poland’s geopolitical culture, rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
7. Wielka ściema. Jak firmy konsultingowe odbierają sprawczość rządom

