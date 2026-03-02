Krzysztof Strachota OSW: Co dalej z Iranem, dlaczego USA i Izrael zaatakowały? Bliski Wschód w ogniu

W najnowszym odcinku wideokastu „Świat na zakręcie” Agnieszka Lichnerowicz podejmuje najgorętszy temat ostatnich dni: atak USA i Izraela na Iran. Jej gościem jest Krzysztof Strachota, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).

Jaki jest tak naprawdę cel amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran? Czy Donald Trump może go osiągnąć jedynie atakami z powietrza? Jakie są scenariusze? Kto może przejąć władzę? Tematem najnowszego odcinka wideokastu „Świat na zakręcie” jest najnowsza wojna Stanów Zjednoczonych. Jej konsekwencje trudno dziś oszacować, ale razem z ekspertem próbujemy wskazać, co w chaosie informacyjnym jest najważniejsze. Gościem jest Krzysztof Strachota – analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.

Wojna jest normalizowana jako instrument do realizacji celów – Donald Trump rozpoczął ją bez zgody Kongresu i poparcia społecznego oraz – zdaniem większości ekspertów – z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Jakie wnioski wyciągnie dla siebie?

Agnieszka Lichnerowicz zaczyna od pytania o cele agresji – Donald Trump i jego ludzie wymieniali kilka: które są priorytetowe? Na ile te amerykańskie cele pokrywają się z izraelskimi i czyja to wojna? Na ile są zbieżne z aspiracjami walczącego na ulicach o podmiotowość i zmiany irańskiego społeczeństwa? Co Trump uzna za zwycięstwo? Pozytywne scenariusze zakładają nawiązanie współpracy przez Waszyngton z przedstawicielami irańskiej elity, która pod naciskiem społeczeństwa będzie liberalizować reżim. Najczarniejsze – postępującą destabilizację w regionie. Przyglądamy się konsekwencjom w krótkiej i długiej perspektywie oraz temu, jaki wpływ decyzja o ataku na Iran ma na nasz region – i na rosyjską siłę.

Iran. Polecajki do czytania: