Czego Donald Trump chce od Iranu i czy planuje już kolejne ataki, na przykład na Kubę?

Co dalej z Iranem, czy Stany Zjednoczone mają strategię walki na Bliskim Wschodzie, kiedy Donald Trump uzna konflikt za zakończony? O tym – i nie tylko – w najnowszym odcinku „Świata na zakręcie” rozmawiają Mateusz Mazzini i Agnieszka Lichnerowicz.

Czy Stany Zjednoczone mają strategię walki na Bliskim Wschodzie? Kiedy Donald Trump uzna konflikt za zakończony? Co rozszerzenie go na inne państwa oznacza dla Europy, dla Rosji, cen energii na światowych rynkach? Czy Kuba będzie kolejną ofiarą Donalda Trumpa? O tym – i nie tylko – w najnowszym odcinku „Świata na Zakręcie”, wideokastu „Polityki" o sprawach międzynarodowych, rozmawiają Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini.



Minął już ponad tydzień od rozpoczęcia izraelsko-amerykańskiej ofensywy przeciwko reżimowi w Teheranie. Po śmierci najwyższego przywódcy Alego Chameneiego na następcę wybrany został jego syn Modżtaba. Wskazuje to, że dygnitarze irańscy nie zamierzają składać broni, bo nowy przywódca jest uznawany za radykała i religijnego fundamentalistę – z Donaldem Trumpem się więc nie dogada. Tymczasem w konflikt wciągnięto już 14 państw, w tym Cypr, Turcję i Azerbejdżan. Państwa Zatoki Perskiej pilnie próbują wprowadzić w życie lekcje z wojny w Ukrainie, która od ponad czterech lat broni się przed atakami dronowymi bez drogich pocisków przechwytujących jak amerykańskie Patrioty. Wojna rozlewa się coraz bardziej, grożąc destabilizacją Iranu, kryzysem migracyjnym i zapaścią gospodarczą. Tymczasem Amerykanie przymierzają się też do zmiany przywództwa politycznego na Kubie, gdzie dawna komunistyczna władza przekształciła się w skorumpowaną oligarchię, której naród już nie popiera. A co ponadto? Polecajki z kina, kabaretu i literatury faktu!

