Magyar: mały Orbán? Był „kandydatem zakłócenia”. To może być początek trendu

Jakim politykiem jest Péter Magyar? Czy odejście Viktora Orbána sprawi, że Węgry przestaną być problemem dla Unii Europejskiej? Kto tak naprawdę wygrywa wojnę w Zatoce Perskiej? O tym wszystkim w najnowszym odcinku wideokastu „Polityki” o sprawach zagranicznych.

Po 16 latach Viktor Orbán przegrywa wybory na Węgrzech, a władzę przejmuje prawicowa partia TISZA Pétera Magyara. Jego zwycięstwo było możliwe dzięki aktywnej, zdyscyplinowanej kampanii i koncentracji na tematach krajowych – przyszły premier celowo unikał wypowiedzi na temat polityki zagranicznej, wiedząc, że nie może pozwolić sobie na przyklejenie mu łatki liberała popieranego przez Unię Europejską.

Jego dalsze ruchy pod wieloma względami pozostają zagadką – Agnieszka Lichnerowicz i Mateusz Mazzini analizują, co TISZA może zmienić w kwestii praworządności, stosunku Węgier do Ukrainy czy uzależnienia tego kraju od rosyjskiej energii.

Tymczasem załamały się rozmowy pokojowe w Pakistanie między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, a Donald Trump zaczyna przegrywać walkę propagandową – Iran okazuje się sprawniejszym graczem w internecie. O tym wszystkim w najnowszym odcinku „Świata na zakręcie”.