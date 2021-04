Prof. Władyka o PiS, lewicy i symetrystach

Czy lewica coś osiągnęła w rozmowach z PiS o Funduszu Odbudowy, czy też dała się wykiwać? Czy na opozycji silniejszy jest duch współpracy, czy rywalizacji? I co znaczy dziś słowo „symetrysta”? Rozmowa z publicystą „Polityki” prof. Wiesławem Władyką.

Lewica zgodziła się poprzeć PiS przy głosowaniu ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy w zamian za spełnienie sześciu warunków. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski broni tej decyzji, ale większość opozycji ostro ją krytykuje, zarzucając ugrupowaniu Włodzimierza Czarzastego zdradę. Co będzie dalej z opozycją? Przy okazji rozmawiamy też o słowach „symetryzm” i „symetryści”, które prof. Władyka i Mariusz Janicki wprowadzili do słownika dokładnie przed pięciu laty. Co znaczyły wtedy i co znaczą dzisiaj?