Dr Grzesiowski: Jak przejść przez piątą falę pandemii

Ile zakażeń czeka nas w najbliższym czasie? Czy szpitale są przygotowane na zwiększoną liczbę chorych? Co jeszcze może zrobić rząd? Co możemy zrobić sami? Rozmowa z ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej ds. covid-19 dr. Pawłem Grzesiowskim.

Do Polski dotarł już na dużą skalę nowy wariant koronawirusa – omikron, który jest dużo bardziej zakaźny od swoich poprzedników. Zgodnie z zapowiedziami ekspertów w najbliższych tygodniach oficjalna liczba zakażeń koronawirusem może sięgać dziennie nawet ponad 100 tys. Rząd wysłał swoich urzędników do pracy zdalnej i zapowiada m.in. zwiększenie liczby łóżek w szpitalach, darmowe testy w aptekach oraz wizyty domowe lekarzy rodzinnych u starszych pacjentów w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. To wystarczy?