Czy Zachód wytrzyma konfrontację z Rosją?

Co nam przynosą szczyty Unii i NATO? Czy Europa wytrwa w jedności, wzmocni się i będzie w stanie realnie pomóc Ukrainie? Rozmowa z Piotrem Łukasiewiczem z Polityki Insight.

Podczas trwającego szczytu w Brukseli Ukraina otrzyma status kandydata do Unii Europejskiej. W przyszłym tygodniu z kolei, na szczycie w stolicy Hiszpanii, NATO ma przedstawić nową koncepcję strategiczną i wrócić do korzeni – sojuszu obronnego chroniącego przed Rosją (dawniej przed ZSRR). Czy działania Zachodu wystarczą, by pomóc Ukrainie wygrać wojnę? Czy wymuszona rosyjską agresją jedność wytrzyma? Rozmowa z politologiem, byłym dyplomatą i wojskowym Piotrem Łukasiewiczem.