Schabowy wciąż królem. Co jedzą Polacy i co to o nas mówi?

Na naszych talerzach króluje kotlet schabowy – wynika z sondażu „Polityki”. Jak wygląda cały ranking ulubionych potraw Polaków? Rozmowa z pisarką i publicystką „Polityki” Martyną Bundą.

Sondaż „Polityki” o naszym stosunku do jedzenia przyniósł sporo zaskakujących wyników. Okazuje się, że nikła część Polaków opisuje się jako wegetarianie czy weganie, za to spora grupa deklaruje, iż je mięso okazjonalnie. Do problemów z nadwagą czy otyłością przyznaje się (tylko) 38 proc. badanych. Niechętnie jemy poza domem, a zakupy robimy głównie w dyskontach. Co nam to wszystko mówi o Polakach?