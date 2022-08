Jakie są ulubione dania Polaków? Ilu mamy wegetarian? Jak często jemy poza domem, z kim i za ile? Czy sami uważamy się za otyłych? Przebadaliśmy, z pracownią Kantar, jak jemy i dlaczego właśnie tak.

Pierwsze zaskoczenie: młodzi też wybierają kotleta. Odgrzany i wypromowany w PRL kotlet schabowy panierowany to wciąż polskie danie nr 1. W Polsce sprzed przełomu starano się lansować wspólny polski gust do tego stopnia, że wprowadzenie nowej potrawy do menu najpospolitszego baru wymagało zebrania tylu pieczątek i pozwoleń, jakby szło o wyprawienie talerza w kosmos. Więc nie zdarzało się często. Zostawała krótka lista potraw uznawanych przez rząd za odpowiednie, w sam raz dla zakładowych stołówek, otwierana przez schabowy.