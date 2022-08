Szał Błaszczaka. Nikt na świecie nie kupuje tyle broni

Polska w ostatnim czasie bije wszelkie rekordy, jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia, ostatnio podpisaliśmy gigantyczny kontrakt z Koreą. Ale czy kupujemy z sensem? Rozmowa z analitykiem Polityki Insight Markiem Świerczyńskim.

„Bezpieczeństwo nie ma ceny” – stwierdził Jarosław Kaczyński, a jego polityczną wolę realizuje szef MON Mariusz Błaszczak, ogłaszając co chwila kolejne zakupy. Z jednej strony to zrozumiałe: musimy szybko dozbroić armię w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, zwłaszcza że oddaliśmy naszym sąsiadom dużą część czołgów. Z drugiej – w ekspresowym tempie i bez przetargów wydajemy miliardy dolarów, rachunki za obecne zakupy będziemy spłacać przez kilkadziesiąt lat, a nadal nie wiemy, jak ma wyglądać docelowa wizja polskiej armii i czy mocarstwowe plany są w ogóle możliwe do zrealizowania. Co z nich wyniknie?