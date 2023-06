Czy Bruksela zaleje Polskę tysiącami migrantów?

Dopóki rządzi PiS, nie pozwolimy na to, aby nielegalni migranci wjeżdżali do Polski bez naszej woli. Sorry, przyjaciele komisarze, my się nie zgadzamy na taki dyktat – napisał na Twitterze premier. A jak jest naprawdę? Rozmowa z Tomaszem Bieleckim.

W ostatnim tygodniu sporo się działo w relacjach Warszawy z Brukselą. Unijni ministrowie przyjęli porozumienie w sprawie uchodźców, przegłosowując Polskę i Wegry. Komisja Europejska błyskawicznie zareagowała na lex Tusk w Polsce, wszczęła tzw. procedurę naruszeniową i zażądała wyjaśnień. TSUE wydał oczekiwany od lat wyrok w sprawie tzw. ustawy kagańcowej ograniczającej uprawnienia sędziów, a prezydent przedstawił swój projekt ustawy – dający mu prawo weta w polskiej polityce europejskiej. O tym, co z tego wszystkiego wynika, Łukasz Lipiński rozmawia z Tomaszem Bieleckim, brukselskim korespondentem polskich mediów, w tym „Polityki”.