Powrót Kaczyńskiego. Czy PiS uda się zresetować kampanię wyborczą?

Po co Jarosław Kaczyński wszedł do rządu? Czy referendum migracyjne będzie Wunderwaffe PiS? Jak na to odpowie Donald Tusk? Łukasz Lipiński rozmawia z Mariuszem Janickim.

Na ostatniej przedwakacyjnej prostej w kampanii wyborczej sporo się dzieje. PiS próbuje dokonać resetu kampanii: przemeblowuje rząd i sztab wyborczy, straszy napływem migrantów. Donald Tusk zaostrza retorykę, Trzecia Droga Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza traci, zyskuje za to Konfederacja. Łukasz Lipiński rozmawia z Mariuszem Janickim, pierwszym zastępcą redaktora naczelnego „Polityki”.