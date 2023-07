Referendum: nie chodzi o migrantów, tylko o kasę?

Połączenie referendum migracyjnego z wyborami do Sejmu i Senatu może oznaczać transferowanie pieniędzy na kampanię wyborczą obozu władzy. Rozmowa z Różą Rzeplińską z MamPrawoWiedzieć.pl.

PiS forsuje referendum dotyczące rzekomej „przymusowej relokacji migrantów”, które miałoby być przeprowadzone razem z wyborami parlamentarnymi, choć w tej sprawie ma coraz mniej merytorycznych argumentów. A może chodzi o to, że kampania referendalna, w przeciwieństwie do sejmowej czy senackiej, ma dużo mniej ograniczeń finansowych? Granice, także finansowe, między nimi mogą być płynne, co w konsekwencji może oznaczać zwielokrotnienie przewagi obozu władzy nad opozycją. Jak jeszcze PiS nagina zasady finansowania kampanii?