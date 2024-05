Co się dzieje ze Słowacją? Dlaczego doszło do zamachu na premiera?

Jakim krajem jest Słowacja? Czy scena polityczna jest tam równie toksyczna i równie podzielona co w Polsce? W jakich warunkach doszło do zamachu na Roberta Fico? Rozmowa z Wojciechem Przybylskim.

Łukasz Lipiński rozmawia z szefem think tanku Visegrad Insight Wojciechem Przybylskim, prezesem fundacji Res Publica Nowa. W czym Słowacy są podobni do Polaków, a czym się różnią? Jaki mieli stosunek do pandemii covid-19 i rosyjskiej agresji na Ukrainę? Jaką rolę w polityce i biznesie odgrywa tam mafia? Jakie lekcje z zamachu na premiera możemy wyciągnąć w Polsce?